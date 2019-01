Sono 16 i milioni di euro distribuiti dalla Lotteria Italia nella consueta estrazione dell'Epifania. Quest'anno sono stati ben 205 i biglietti vincenti: i primi tre premi sono stati venduti tutti in Campania, il primo a Sala Consilina, nel Salernitanto, il secondo a Napoli e il terzo a Pompei. Il quarto biglietto vincente è stato estratto a Torino, mentre il quinto invece a Fabro, in provincia di Terni. Il primo premio ha avuto un valore di 5 milioni di euro, il secondo di 2,5 milioni, il terzo 1,5 milioni, il quarto un milione e il quinto è 500mila euro. Poi sono stati assegnati 50 premi di seconda categoria con una vincita di 50mila euro e ben 150 premi di terza categoria (qui la vincita è di 25mila euro). Ed è proprio tra questi ultimi, i cosiddetti premi minori, che sono arrivate le vincite a Milano. Nel capoluogo lombardo infatti sono stati ben nove i biglietti vincenti da 50mila euro e tanti quelli di terza categoria (qui tutti i biglietti vincenti da 25mila euro). Nessun premio maggiore dunque ma tante piccole vincite che forse hanno così allietato il nuovo anno per diverse famiglie.

Ancora una possibilità per vincere

Ma quest'anno la vincite non si fermano all'Epifania: fino al 6 febbraio infatti grazie al concorso "Sogniamo insieme" ci sarà la possibilità di vedere il proprio biglietto estratto nella lotteria dei sogni. Basterà infatti inserire la serie e il numero del biglietto sul sito sogniamoinsieme.com e descrivere quale sogno si vuol realizzare. C'è tempo fino alle 20 del 5 febbraio per avere la possibilità di vincere 3 voucher viaggio da 6mila euro o 30 voucher spesa da 500 euro.