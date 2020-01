in foto: Biglietto generico della Lotteria Italia 2020

C'è anche la Lombardia tra le regioni baciate dalla fortuna nell'ambito delle estrazioni della Lotteria Italia 2020: a Erba, in provincia di Como, è stato infatti venduto uno dei primi cinque biglietti vincenti, quello da 500mila euro, il quinto per valore tra i premi di prima categoria. Il codice del tagliando vincente è: P 370303 ed è stato venduto appunto nel comune di Erba.

Lotteria Italia 2020: 29 i biglietti vincenti di terza categoria in Lombardia

Ma non solo il Comasco è stato toccato dalla Dea Bendata: anche Pavia ha visto aggiudicarsi un biglietto vincente di seconda categoria del valore di 100mila euro. Il codice del biglietto vince è serie D numero 133481. Mentre per quanto riguarda i premi di terza categoria da 20mila euro sono stati ben 29 i biglietti vincenti venduti nella nostra regione. Su un totale di 180 dunque, ben 29 tagliandi vincenti sono stati venduti in Lombardia: nello specifico 12 sono stati acquistati a Milano e provincia, sette biglietti vincenti sono stati invece venduti in provincia di Varese, tre in provincia di Monza Brianza, due in provincia di Cremona, altri due in provincia di Brescia, uno a Lecco, uno nel Pavese e un altro infine in provincia di Bergamo.

Lotteria Italia 2020: a Torino il primo premio da cinque milioni di euro

Il primo premio da 5 milioni di euro della Lotteria Italia 2020 è stato invece venduto a Torino. Sono stati estratti inoltre 20 biglietti vincenti per la seconda categoria da 100mila euro e 180 premi "di consolazione " per la terza categoria da 20mila euro (ecco l'elenco dei biglietti fortunati).

Vediamo insieme tutti i numeri dei biglietti vincenti e i relativi premi.