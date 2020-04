in foto: (foto Facebook Alpini)

Otto giorni di duro lavoro per realizzare in tempi da record l'ospedale da campo di Bergamo per i pazienti affetti da Coronavirus. E oggi è finalmente pronto. Questo grazie agli sforzi degli Alpini e di tutti i volontari di Emergency. La struttura, realizzata presso la Fiera della città orobica, così come è avvenuto per il nosocomio allestito a Milano, verrà ora "consegnata" alla direzione dell'ospedale Papa Giovanni XIII di Bergamo.

Gli Alpini: Realizzato un piccolo miracolo

"La struttura è pronta e attrezzata a ricevere l'afflusso del personale sanitario e dei pazienti", ha detto il presidente dell'Associazione nazionale Alpini Sebastiano Favero, che aggiunge: "Partito come idea di struttura campale d'emergenza sulla base della nostra Colonna Mobile, il progetto è stato modificato in corsa, per giungere ad ottenere un vero e proprio ospedale con 72 posti di ricovero in terapia intensiva e altrettanti in condizioni sub intensiva". Il tutto grazie alla volontà e la flessibilità dei volontari che vi hanno preso parte, gran parte dei quali gli Alpini che "hanno realizzato un piccolo miracolo", come sottolineato da Favero, lavorando 24 ore su 24: "Gli artigiani volontari sono corsi a centinaia per dare una mano", ha aggiunto. Infine, il numero uno degli Alpini rivolge un messaggio di ringraziamento alla Lombardia "che ci ha affidato questa missione. Ringrazio il presidente Fontana che ieri ci ha fatto visita e il sindaco di Bergamo Giorgio Gori che ha sostenuto questa iniziativa dal primo istante".

Gori: Grazie, ma non faremo alcuna inaugurazione. Subito operativo

Ma per l'apertura ufficiale dell'ospedale da campo appena allestito, non ci sarà alcuna inaugurazione. Questa la decisione del primo cittadino Gori dopo quanto successo in FieraMilano dove si sono formati assembramenti di giornalisti per la conferenza stampa indetta da Fontana. L'annuncio è arrivato ieri sera, mercoledì 1 aprile, su Twitter dal sindaco di Bergamo: "Tra questa sera e domani sarà finito anche l’ospedale da campo di Bergamo, costruito in dieci giorni da Alpini e volontari – ha scritto -. Visto quel che è accaduto in FieraMilano propongo di non fare alcuna inaugurazione. Consegna, benedizione e via. Con un grazie enorme a chi ci ha lavorato".