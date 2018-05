Un grave incidente è avvenuto all'alba di oggi, domenica 6 maggio, sulla strada provinciale 56 in provincia di Lecco. Qui, nel tratto di strada di via Milano che attraversa la industriale di Robbiate, un ragazzo di soli di 18 anni ha perso il controllo dell'auto sulla quale viaggiava andando a schiantarsi fuori strada alle 5 del mattino. La vittima del sinistro si chiamava Lorenzo Pizzuco, aveva da pochissimo preso la patente e al momento dell'incidente da quanto si apprende si trovava da solo nella Ford Focus. Rimangono ancora da chiarire le cause che hanno portato il ragazzo ha perdere il controllo della sua macchina.

Residente a Verderio e iscritto all'Itis Viganò di Merate, il giovane studente è stato soccorso dal personale sanitario del 118 giunto sul posto con un'autoambulanza assieme ai vigili del fuoco di Lecco, ma purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare e i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.