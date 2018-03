in foto: (Immagine di repertorio)

Due operai, entrambi di 46 anni, sono rimasti intossicati a Lonate Pozzolo, in provincia di Varese, mentre caricavano dei rifiuti a bordo di un camion. L'incidente sul lavoro, di cui ha dato notizia il quotidiano "Il Giorno", è accaduto questa mattina poco prima delle 8 alla Sap, azienda municipalizzata che gestisce la raccolta dei rifiuti nei comuni di Lonate Pozzolo e Ferno, nel Varesotto, ed è partecipata da entrambe le amministrazioni pubbliche. I due operai stavano caricando un camion nell'impianto che si trova in via Galileo Galilei quando improvvisamente hanno accusato un'irritazione alle vie respiratorie. Sono stati soccorsi dal 118, che ha inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica. I due, come riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, sono stati trasportati all'ospedale di Gallarate: uno in codice giallo, l'altro in codice verde. Nessuno dei due sarebbe comunque in condizioni giudicate preoccupanti.

Accertamenti sulla natura dei rifiuti che i due stavano caricando

All'interno dell'impianto lavorativo sono intervenuti i carabinieri di Busto Arsizio, i vigili del fuoco di Varese e il personale della Asl. Presenti anche gli specialisti del gruppo Nucleare biologico chimico e radiologico, che hanno interdetto la zona in cui è avvenuto l'incidente e hanno effettuato gli accertamenti del caso per capire cosa abbia provocato l'irritazione. Sotto i riflettori naturalmente la natura dei rifiuti che i due operai stavano caricando sul camion: è da capire se all'interno dei sacchi vi fossero, nascoste, sostanze pericolose per la salute. Un'eventualità tutt'altro che remota, come evidenziato anche dall'ultima puntata dell'inchiesta di Fanpage.it "Bloody money" sul business legato allo smaltimento illegale dei rifiuti, pubblicata proprio ieri.