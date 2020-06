Dolore e commozione al funerale di Vincenzo Dario Minervini, l'uomo di 34 anni morto in autostrada travolto da un'auto in corsa dopo essere sceso dalla sua perché in panne. L'incidente che si è portato via Vincenzo è accaduto sull'A1, dove poi sono arrivati gli agenti della polizia stradale per effettuare i rilievi del caso e aprire, successivamente, come atto dovuto, un fascicolo per omicidio stradale.

Vincenzo aveva un figlio di poco più di un anno

Nato e cresciuto a Molfetta, in Puglia, dove ora verrà trasferita la salma per essere sepolta, Vincenzo viveva da qualche anno sul Lago di Garda, a Lonato, in provincia di Brescia. Il giovane uomo ci viveva con la moglie e il figlio di appena poco più di un anno, il piccolo Dominic, che ora lo piangono insieme ai genitori Elisabetta e Corrado, il fratello Saverio, la Sorella Tiziana e i cognati. La sua salma verrà trasferita in Puglia anche con l'aiuto del paese e di coloro che si sono stretti intorno al dolore della famiglia, dando vita ad una gara di solidarietà. Sui social network e con il passa parola, infatti, i cittadini stanno donando quello che possono per aiutare il trasferimento in Puglia, così come a Molfetta si stanno raccogliendo donazioni in bar e negozi.

