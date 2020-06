Sospensione bollo auto fino al 30 settembre 2020 per tutti i cittadini lombardi e proroga pagamento tasse al 31 ottobre 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi. Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale, su proposta del presidente Attilio Fontana, di concerto con l'assessore regionale al Bilancio, Finanza e Semplificazione, Davide Caparini.

Sospesi gli adempimenti tributari e i termini dei versamenti del bollo auto

"Il provvedimento delle tasse regionali sospese per il coronavirus riguarda gli adempimenti tributari e i termini dei versamenti della tassa auto, anche in domiciliazione bancaria, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 30 settembre 2020 per chi ha il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Lombardia", ha spiegato l'assessore Caparini. I versamenti sospesi potranno essere regolarizzati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 ottobre 2020. Non è previsto invece il rimborso di quanto eventualmente già versato.

Sostegno unanime in Consiglio regionale anche ad ampliamento agevolazione Irap

In precedenza era arrivato il via libera unanime in Consiglio regionale a un emendamento presentato da Matteo Piloni (Pd) e successivamente modificato e integrato dall’assessore Caparini, con cui si invitava la giunta a prevedere l’ampliamento dell’agevolazione Irap ai Comuni sopra i 15mila abitanti, oltre a prorogare la scadenza del bollo auto al 31 ottobre 2020 e a definire in sede di tavolo tecnico le linee guida per la sicurezza del comparto della logistica e-commerce. Per quanto riguarda il settore auto il Pirello ha chiesto anche di garantire l’accesso alla Sezione speciale per l'sutotrasporto del Fondo di garanzia nazionale. “Chiediamo inoltre –ha spiegato la presidente della commissione territorio Claudia Carzeri– di derogare temporaneamente al rispetto dei tempi di guida e di riposo previsti dal regolamento comunitario e di prevedere modifiche circa la procedura di registrazione per l’autista che utilizza la deroga. Servono infine anche regole semplificate di comunicazione per sostituire o per integrare i lavoratori impossibilitati a prestare la loro attività a causa delle misure di contenimento del Covid”.