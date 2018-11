Dal 15 novembre scatta l'obbligo di montare le gomme da neve sulla propria auto o girare muniti di catene da neve da montare all'occorrenza. L'obbligo è in vigore generalmente dal 15 novembre 2018 fino al 15 aprile 2019: è una misura preventiva per essere pronti a fronteggiare eventuali condizioni climatiche avverse. In Lombardia l'obbligo riguarda le seguenti strade:

dal km 0 (Tirano) al km 1,700 (confine di Stato) della strada statale 38 dir A dello Stelvio;

dal km 0,900 (trivio del Fuentes) al km 106,500 (Bagni Vecchi) della SS38 dello Stelvio;

dal km 0 (Chiavenna) al km 10 (confine di Stato) della statale 37 del Maloja;

dal km 96,700 (trivio del Fuentes) al confine di Stato della SS36 del Lago di Como e dello Spluga;

dal km 0 (Lecco) al km 9,015 (Ballabio) del Raccordo Lecco-Valsassina;

dal km 53,850 (Varese) al km 72,116 (confine di Stato) della statale 233 Varesina;

dal km 2,918 (Induno Olona) al km 12,862 (Porto ceresio) della statale 344 di Porto Ceresio;

dal km 0 (ponte di Vedano) al km 8,810 (innesto SS233) della statale 712 tangenziale Est di Varese;

dal km 3,450 (Varese) al km 10,000 (Gavirate) della statale 94 del Verbano Orientale;

dal km 0 al km 9,301 della statale 38var Variante di Morbegno;

sulla statale 301 del Foscagno dal km 0 al km 36,939 (Livigno).

Sempre in Lombardia l'obbligo di pneumatici invernali o di catene a bordo è già scattato dall'1 novembre e durerà fino al 30 aprile 2019 per le seguenti strade:

dal km 105, 98 (Berzo Demo) al km 118,700 (Edolo) della statale 42 del Tonale e della Mendola;

sulla statale 591 bis Cremasca dal km 2.200 (Grassobbio) al km 5,400 (Zanica) e sull'intero tracciato delle statale 39 dell'Aprica.

L'obbligo di dotarsi di pneumatici da neve o catene per fronteggiare il periodo più freddo dell'anno è regolato dall'articolo 6 del Codice della Strada introdotto dalla legge n.120 del 29 luglio 2010. L'obbligo riguarda tutte le auto e i mezzi pesanti. Gli pneumatici possono essere montati fino a un mese prima dell'inizio dell'obbligo e tolte anche un mese dopo la scadenza. Per i trasgressori è prevista una multa che nei centri abitati va dai 41 euro ai 168 euro: su autostrade e strade extraurbane le sanzioni vanno da 84 a 335 euro.