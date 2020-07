Scatta l'allerta meteo di livello giallo in Lombardia a causa dell'arrivo di temporali e vento forte. Come comunicato dalla Protezione civile regionale, infatti, a partire dal pomeriggio di oggi, lunedì 6 maggio, è attesa una forte instabilità nelle zone delle Alpi e delle Prealpi centro-orientali. Ciò potrebbe comportare la precipitazione di piogge che potrebbero dare vita a temporali di forte intensità.

Allerta meteo gialla: attese grandinate nel Lodigiano

L'allerta gialla è stata poi estesa anche alla giornata di domani, mercoledì 7 luglio, dove i rovesci potrebbero registrarsi nuovamente seppure in forma lieve, specialmente nelle aree pedemontane e nella Pianura centro-orientale.Nel Lodigiano, poi, l'acqua che cade dal cielo potrebbe trasformarsi in grandine di piccola dimensione. Sulla Pianura occidentale, al contrario, sono attese già da questa sera raffiche di vento fino a 35 chilometri orari, con picchi che possono toccare i 45 chilometri all'ora.

Previsioni meteo di martedì 7 luglio

Per quanto riguarda le previsioni meteo per domani, il cielo resterà nuvoloso per tutto il mattino su Prealpi e Pianura, mentre nel pomeriggio sono attese schiarite. Come stabilito dall'allerta meteo di livello giallo, è attesa qualche precipitazione che, però, non influiranno particolarmente sulle temperature.

Previsioni meteo di mercoledì 8 e giovedì 9 luglio

Per quanto riguarda invece le condizioni meteorologiche di mercoledì 8 luglio, le previsioni informano che il cielo tornerà totalmente sgombro di nuvole e vi sarà una totale assenza di precipitazioni e rovesci. Le temperature, poi, aumenteranno sino a giovedì 9 luglio, quando il cielo si presenterà nuovamente poco nuvoloso e le massime saranno nuovamente in aumento.