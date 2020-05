Allarme bomba al Pirellone, sede del Consiglio regionale della Lombardia a Milano. Sul posto sono intervenuti gli artificieri con i cani anti-esplosivo. Secondo quanto si apprende, l'allarme sarebbe scattato a causa di una chiamata da parte lavoratori allarmati per la presenza di alcuni barattoli sospetti all'interno dell'armadietto di un dipendente. Le forze dell'ordine hanno verificato che gli oggetti in questione non erano pericolosi. Nelle ultime ore, a causa delle restrizioni imposte per l'emergenza coronavirus, solo pochi addetti ai lavori erano entrati all'interno del palazzo.

Allarme bomba, ma erano solo barattoli di marmellata

Come riferito da fonti interne, nel corso della sanificazione che viene svolta ogni venerdì all'interno dell'edificio da quando è in corso l'epidemia coronavirus, gli addetti hanno trovato alcuni barattoli nell'armadietto di un dipendente. La circostanza ha spaventato i lavoratori, che hanno dato l'allarme. I poliziotti hanno poi verificato che si trattava di normali contenitori di marmellata e l'allarme è rientrato senza che fosse necessario evacuare il grattacielo.

A Milano una scritta "Fontana assassino"

Il clima in Lombardia è diventato più teso nelle ultime ore. La scorsa notte è apparsa a Milano una scritta contro il governatore della Lombardia, Attilio Fontana. Il murale con le parole “Fontana assassino” è stato realizzato in via Vittorelli, in zona Crescenzago. Il sindaco Giuseppe Sala ha condannato il gesto: “Milano non può tollerare insulti né toni del genere”. Solidarietà bipartisan è stata espressa dai partiti di maggioranza e opposizione in Consiglio regionale.