Alle porte della fase 2 dell'emergenza Coronavirus in Lombardia, così come Atm, anche Trenord si è organizzata in modo tale da garantire ai passeggeri di viaggiare in sicurezza. Tutte le più grandi direttrici suburbane che viaggiano su Milano, infatti, proporranno la loro massima offerta, servendo un convoglio ogni 30 minuti nelle ore di punta che vanno dalle 6 alle 9.30 e dalle 16 alle 19. Tali linee sono la S1 Saronno-Milano-Lodi, S2 Mariano/Seveso/Camnago-Milano, S5 Varese-Milano-Treviglio, S6 Novara-Milano-Treviglio, S8 Lecco – Carnate – Milano Porta Garibaldi, S11 Chiasso-Milano Porta Garibaldi e S13 Pavia-Milano Bovisa. Lo rende noto Trenord in una nota stampa spiegando che tali linee arriveranno a trasportare fino al 50 per cento di tutti i passeggeri.

Distanziamento e obbligo di mascherina e guanti

Per risolvere il problema del distanziamento sociale, i treni verranno rinforzati e il servizio aumenterà l'offerta dal 40 al 60 per cento. In totale, per monitorare le carrozze, Trenord schiererà più di 120 uomini tra security, assistenza e vendita in tutte e 35 le principali stazioni. Inoltre, nelle stazioni dei capoluoghi di provincia, per 5 giorni, dal 4 al 9 maggio, operatori della Protezione civile distribuiranno mascherine fornite dalla Regione Lombardia. Il servizio navetta Malpensa Express avrà 35 corse giornaliere da e per Milano Centrale, con fermate a Porta Garibaldi e Bovisa-Politecnico.

Sanificazioni straordinarie quotidiane

Sui treni dell'azienda si potrà salire solamente se dotati di mascherina e guanti e i posti a sedere saranno organizzati a formare una scacchiera. Tutti i sedili su cui non si potrà sostare, porteranno appositi cartelli di divieto. Le carrozze, infine, verranno sanificate quotidianamente nei momenti di sosta dei convogli in tutte le più grandi stazioni di Milano e di notte una volta tornai ai depositi. Così come a bordo dei mezzi, anche sulle banchine si dovranno evitare assembramenti.