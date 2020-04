Regione Lombardia ha dato il via alla riapertura sperimentale di un mercato aperto per ogni capoluogo. Le condizioni per fare ripartire il commercio ambulante sono le distanze di sicurezza anche tra le bancarelle, l'obbligo di protezioni e la figura del ‘covid manager' per controllare l'accesso alla zona.

Un mercato aperto per ogni capoluogo: parte la sperimentazione in Lombardia

La decisione è stata accolta con favore dai rappresentanti di categoria. "È importante la riapertura sperimentale dei mercati ambulanti per i beni di prima necessità", ha affermato Mauro Dolci, presidente regionale di Fiva Confcommercio. La sperimentazione "costituisce un passo avanti per tutti, operatori e clienti, verso quel ritorno all’auspicata ‘nuova normalità’ nella fase che dobbiamo affrontare per mettere finalmente alle spalle l’emergenza sanitaria”, ha aggiunto, spiegando che "daremo il nostro contributo con le nostre imprese familiari che sanno di poter garantire la piena sicurezza ai consumatori. Guardando al futuro quando il commercio ambulante potrà riprendere pienamente il proprio ruolo".

Il Comune di Milano contro il ‘covid manager': servirebbe in sanità

Sulla riapertura dei mercati non è mancata una polemica con il comune di Milano. L'assessore alle Attività Produttive, Cristina Tajani, ha espresso scetticismo sulla figura del ‘covid manager'. "Vogliamo rivedere presto non uno solo, ma diversi mercati, colorare i nostri quartieri, ma perché questo accada è necessario che noi continuiamo a lavorare alla messa in sicurezza dei mercati e che Regione Lombardia cominci ad occuparsi di monitoraggio sanitario sul territorio – ha dichiarato l'esponente della giunta milanese -. I “covid manager” non sarebbero più utili per questo? Sui mercati ci bastano dei lavoratori addetti alla sorveglianza e al contingentamento, cosa per cui stiamo già lavorando con le associazioni di categoria". Così sulle proposte della Regione per riaprire in sicurezza i mercati".