in foto: Silvana Carcano [Foto / Facebook]

L'ex-consigliera regionale del Movimento Cinque Stelle Silvana Carcano è stata colpita da un infarto e si trova ora in terapia intensiva. Lo ha annunciato la famiglia, con un post pubblico sulla pagina Facebook della donna che, proprio oggi, compie 47 anni. La donna, fa sapere la famiglia, ha anche ringraziato tutti per gli auguri di buon compleanno. Silvana Carcano si era candidata a Governatore della Lombardia nel 2013 sfidando, tra gli altri Roberto Maroni (che poi aveva vinto le elezioni) ed Umberto Ambrosoli, entrando così in consiglio regionale, mentre alle elezioni dello scorso anno non si era ripresentata.

"Informazione di servizio da parte della famiglia di Silvana", riporta il post apparso questa mattina sulla bacheca pubblica della donna, "Silvana ha fatto un infarto grave, ma l'hanno presa per tempo. Le hanno messo 3 stent, che dovranno essere tenuti sotto controllo. È in terapia intensiva. È stata fortunata che il 118 ha messo pochissimo tempo a soccorrerla (grazie!) e l'ospedale a operarla immediatamente (grazie anche a loro). Ringrazia tutti per gli auguri di buon compleanno. Appena starà bene tornerà in pista".