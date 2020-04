in foto: Immagine di repertorio

Tra oggi e domani la Lombardia distribuirà un totale di 200mila mascherine per tutti i dipendenti del trasporto pubblico locale impegnati a garantire che il servizio sia assicurato ai cittadini. Come comunicato dalla Regione in una nota stampa, infatti, la conclusione della distribuzione è programmata per domani, dopo la consegna di una prima parte del materiale avvenuto questa mattina, martedì 14 aprile.

Ecco come verranno distribuite le mascherine

Le 200mila mascherine si sommeranno alle 3.6 milioni già distribuite ai vari comuni (3 milioni in totale), alle farmacie (300mila), alle edicole (200mila) e alle forze dell'ordine (100mila). Il calcolo stimato è che grazie alle mascherine distribuite, gli operatori del trasporto pubblico disporranno di 20 dispositivi di protezione individuale a testa. Ne sono state consegnate 17.866 a Bergamo, 15.330 a Brescia, 4.515 tra Como, Lecco e Varese, 6.159 tra Cremona e Mantova, 2.987 a Sondrio e 153.143 tra Milano, Monza Brianza, Lodi e Pavia. L'assessore regionale ai Trasporti Claudia Terzi ha detto che questo è "un segnale concreto di attenzione" verso coloro che tutti i giorni operano un servizio "indispensabile per i cittadini". Terzi ha sottolineato che "abbiamo il dovere di tutelare il diritto dei lavoratori di operare in sicurezza". Le fa eco l'assessore alla Protezione civile Pietro Foroni che aggiunge: "Nei prossimi giorni incrementeremo ulteriormente i rifornimenti di mascherine".