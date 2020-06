Ecco il bollettino relativo all'emergenza Coronavirus in Lombardia di oggi, mercoledì 24 giugno. Nelle ultime 24 ore sono 88 i nuovi positivi (di cui 17 a seguito di test sierologico) su 9.099 tamponi effettuati. Il rapporto tra positivi e tamponi effettuati è pari allo 0,97 per cento. Il totale dei contagiati dall'inizio della pandemia a oggi è arrivato a 93.261. In totale, in Lombardia, sono stati effettuati 980.820 tamponi. Diminuisce il numero degli attualmente positivi al Covid, ora pari a 12.227 (meno 677). Stabile il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva (sono 48, meno 3), mentre sono 692 i pazienti ricoverati in ospedale, in calo di 218. Per quanto riguarda i decessi, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 7 morti, per un totale complessivo che è arrivato a 16.586 dall'inizio della pandemia.

I casi per provincia

Osservando i dati divisi per provincia emerge come Milano sia quella più colpita in termini assoluti con 24.239 casi (+29) di cui 10.321 (+17) a Milano città. La provincia di Bergamo registra 14.192 casi (+15), quella di Brescia 15.519 (+14), quella di Como 4.070 (+2), quella di Cremona 6.590 (+3). In provincia di Lecco i casi totali sono 2.820 (+2). In provincia di Mantova 3.457 (+10), in quella di Monza e Brianza si registrano in totale 5.741 positivi (+1), in provincia di Lodi 3.565 (+6) e in quella di Pavia 5.549 (+3). Nessun nuovo caso nelle province di Varese (3.877) e Sondrio (1.569). Altri 2.073 casi sono in fase di verifica.