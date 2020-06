in foto: Coronavirus in Lombardia

Ecco il bollettino relativo all'emergenza Coronavirus in Lombardia di oggi, sabato 27 giugno. Nelle ultime 24 ore sono 77 i nuovi positivi (di cui 21 a seguito di test sierologico e 32 debolmente positivi) su 9.568 tamponi effettuati. In totale, in Lombardia, sono stati effettuati 1.014.321 tamponi. Diminuisce di poco il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva (sono 43, meno quattro rispetto a ieri), mentre sono 415 i pazienti ricoverati in ospedale, in calo di 86. Aumenta il numero dei pazienti dimessi e/o guariti: sono 723 quelli registrati nelle ultime 24 ore, mentre per quanto riguarda i decessi, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 2 morti, per un totale complessivo che è arrivato a 16.626 dall'inizio della pandemia.

"I dati di oggi – spiega l'assessore al Welfare, Giulio Gallera – evidenziano un calo di 86 pazienti Covid ricoverati nei reparti dei nostri ospedali (415 nel complesso) e di 4 persone in terapia intensiva (43 in totale). Dei 77 casi odierni, 32 sono debolmente positivi e 21 derivano da tamponi determinati da test sierologico. Le campagne di screening e le azioni di sorveglianza sul territorio messe in atto da Regione Lombardia, che permettono di monitorare tempestivamente lo sviluppo di eventuali situazioni critiche, stanno garantendo risultati importanti. Non abbasseremo la guardia".

I casi per provincia

Osservando i dati divisi per provincia invece, Milano registra 4 nuovi casi, dei quali uno a Milano città. La provincia di Bergamo registra 22 casi, quella di Brescia 14, quella di Como 5, quella di Cremona 5 nuovi casi. In provincia di Lecco nelle ultime 24 ore è stato registrato un solo contagio. In provincia di Mantova 6, in quella di Monza e Brianza si registrano in totale 5 nuovi contagi, in provincia di Lodi nessun nuovo caso mentre sono 4 a Pavia. Nella provincia di Varese, sono 10 i nuovi casi totali, mentre in quella di Sondrio zero.