Ecco il bollettino relativo all'emergenza Coronavirus in Lombardia di oggi, martedì 23 giugno. Nelle ultime 24 ore sono 62 i nuovi positivi (di cui 23 a seguito di test sierologico) su 6.986 tamponi effettuati. Il rapporto tra positivi e tamponi effettuati è pari allo 0,88 per cento. Il totale dei contagiati dall'inizio della pandemia a oggi è arrivato a 93.173. In totale, in Lombardia, sono stati effettuati 971.721 tamponi. Diminuisce il numero degli attualmente positivi al Covid, ora pari a 12.904 (meno 734). Stabile il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva (sono 55, come ieri), mentre sono 910 i pazienti ricoverati in ospedale, in calo di 137. Per quanto riguarda i decessi, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 6 morti, per un totale complessivo che è arrivato a 16.579 dall'inizio della pandemia.

Gallera: 18 i casi debolmente positivi di oggi

"Oggi abbiamo una sostanziale buona notizia: i pazienti ricoverati nei reparti degli ospedali

scendono sotto quota 1.000 (910), con un calo di 137 unità rispetto a ieri. Senza variazioni, invece, il numero delle persone in terapia intensiva (51). Dei 62 casi positivi di oggi, 23 sono riferiti a tamponi effettuati a seguito di una positività riscontrata al test sierologico, 3 sono stati eseguiti a ospiti delle RSA e 1 ad operatori socio-sanitari. Nel complesso, i casi debolmente positivi di oggi sono 18", così l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, ha commentato i dati di oggi martedì 23 giugno.

I casi per provincia

Osservando i dati divisi per provincia emerge come Milano sia quella più colpita in termini assoluti con 24.210 casi (+26) di cui 10.304 (+15) a Milano città. La provincia di Bergamo registra 14.177 casi (+6), quella di Brescia 15.505 (+6), quella di Como 4.068 (+2), quella di Cremona 6.587 (+2). In provincia di Lecco i casi totali sono 2.818 (+1). In provincia di Mantova 3.447 (+2), in quella di Monza e Brianza si registrano in totale 5.740 positivi (+4), in provincia di Sondrio 1.569 (+1) e in provincia di Varese 3.877 (+2). Nella provincia di Lodi sono 3.559 in totale (+1). A Pavia 5.546 casi in totale (+4). Altri 2.070 casi sono in fase di verifica.