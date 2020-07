La Regione ha comunicato il bollettino relativo all'emergenza Coronavirus in Lombardia di oggi, martedì 7 luglio. Nelle ultime 24 ore sono 53 i nuovi individui risultati positivi (di cui 29 a seguito di test sierologico e 7 debolmente positivi) su 3.380 tamponi effettuati. In totale, in Lombardia, sono stati effettuati 1.092.340 tamponi. Stabile il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva (sono 36) mentre diminuisce leggermente quello dei pazienti ricoverati in ospedale con sintomi lievi (229 persone, 4 in meno rispetto a ieri).I pazienti guariti in totale sono 66.517, quelli dimessi 2.276: un incremento di 458 unità registratosi nelle ultime 24 ore. Per quanto riguarda i decessi, nell'ultimo giorno si sono registrati 13 morti. Il totale complessivo delle persone scomparse a causa del Covid-19 in Lombardia è arrivato a 16.713 dall'inizio della pandemia, almeno per quanto riguarda i dati ufficiali.

I casi per provincia in Lombardia

Per quanto riguarda i dati divisi per provincia, in quella di Milano si segnalano 5 nuovi casi, dei quali 4 a Milano città. La provincia di Bergamo, la più colpita dall'emergenza sanitaria nonostante oggi registri meno casi totali del capoluogo di regione, registra 29 casi in più. Quella di Brescia 17, la provincia di Cremona un solo nuovo caso. In provincia di Lecco nelle ultime 24 ore non si sono registrate nuove positività, così come in provincia di Mantova. In quella di Monza e Brianza se ne sono registrati 5, nessun caso a Como e a Pavia. A Sondrio un nuovo caso e a Lodi tre nuovi contagi, mentre a Varese c'è un nuovo positivo.