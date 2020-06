Diramato il bollettino relativo all'emergenza Coronavirus in Lombardia di oggi, giovedì 11 giugno. Il totale dei casi positivi dall’inizio della pandemia a oggi è arrivato a 90.932 con 252 nuovi casi nelle ultime 24 ore sui 13.376 tamponi effettuati, per un rapporto positivi/tamponi dell'1,9 per cento. In totale, in Lombardia, sono stati effettuati 858.994 tamponi. Diminuisce il numero degli attualmente positivi al Covid, ora pari a 17.340 (meno 517), mentre aumenta il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva (sono 97, uno in meno rispetto a ieri). In calo anche i pazienti ricoverati in ospedale (sono 2.488, in diminuzione di 77). Aumentano, parallelamente, i pazienti guariti e/o dimessi (744 in più, per un totale di 57.218). Per quanto riguarda i decessi, nelle ultime 24 ore ne sono stati registrati 25 in più, per un totale complessivo che è ormai arrivato a 16.374 dall'inizio della pandemia, almeno per ciò che riguarda i dati ufficiali.

I contagi nelle province lombarde

La provincia più colpita della Lombardia resta quella di Milano, dove sono arrivati a 23.581 (+71) i casi. A Milano città si sono registrati finora 10.018 casi, in aumento di 34. Per quanto riguarda le altre province, a Bergamo si son toccati i 13.710 casi (in aumento di 39), mentre nella vicina Brescia i contagi totali sono 15.187 (in aumento di 81). A Como i casi di Covid sono arrivati a 3.957 (incremento di 4), a Cremona 6.527 (incremento di 7), a Lecco 2.774 (in aumento di 3) e a Lodi 3.522 (più 7). Nella provincia di Mantova i contagi certificati hanno toccato quota 3.398 (incremento di 2), in quella di Monza e Brianza 5.603 (più 10), a Pavia 5.433 (più 4) e a Varese 3.736 (in aumento di 12). Sei nuovi casi registrato in provincia di Sondrio, dove in totale i contagi sono 1.505. Altri 1.999 casi sono in fase di verifica.