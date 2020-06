Il bollettino relativo all'emergenza Coronavirus in Lombardia di oggi, domenica 14 giugno. Nelle ultime 24 ore sono 244 i nuovi positivi su 9.336 tamponi effettuati, per un rapporto positivi/tamponi del 2,6 per cento. Il totale dei contagiati dall'inizio della pandemia a oggi è arrivato a 91.658. In totale, in Lombardia, sono stati effettuati 892.641 tamponi. Diminuisce il numero degli attualmente positivi al Covid, ora pari a 15.989 (meno 796). Cala anche il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva (sono 94, due in meno), e quello dei pazienti ricoverati in ospedale (sono 2.116, in calo di 136). Aumentano, invece, i pazienti guariti e/o dimessi (1.019 in più, per un totale di 59.220). Per quanto riguarda i decessi, nelle ultime 24 ore ne sono stati registrati 21 in più, per un totale complessivo che è arrivato a 16.449 dall'inizio della pandemia.

Coronavirus, i contagi nelle province della Lombardia

La provincia più colpita della Lombardia resta quella di Milano, dove sono arrivati a 23.811 (+45) i casi. A Milano città si sono registrati finora 10.133 casi, in aumento di 21. Per quanto riguarda le altre province, a Bergamo si son toccati i 13.828 casi (in aumento di 62), mentre nella vicina Brescia i contagi totali sono 15.270 (in aumento di 32). A Como i casi di Covid sono arrivati a 3.989 (incremento di 13), a Cremona 6.554 (incremento di 8), a Lecco 2.794 (in aumento di 12) e a Lodi 3.539 (più 5). Nella provincia di Mantova i contagi certificati hanno toccato quota 3.406 (incremento di 4), in quella di Monza e Brianza 5.650 (più 10), a Pavia 5.485 (più 13) e a Varese 3.782 (in aumento di 27), in quella di Sondrio 1.523 (più 6). Altri 2.027 casi sono invece in fase di verifica.