Nuovo bollettino relativo all'emergenza Coronavirus in Lombardia aggiornato ad oggi, mercoledì 17 giugno. Nelle ultime 24 ore sono 242 i nuovi positivi (di cui 58 a seguito di test sierologico) su 11.559 tamponi effettuati. Il rapporto tra positivi e tamponi effettuati è pari al 2,1 per cento. Il totale dei contagiati dall'inizio della pandemia a oggi è arrivato a 92.302. In totale, in Lombardia, sono stati effettuati 917.881 tamponi. Diminuisce il numero degli attualmente positivi al Covid, ora pari a 14.972 (meno 261). Cala il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva (sono 59, meno 10 rispetto a ieri), mentre sono quasi 1.796 i pazienti ricoverati in ospedale. Aumentano, invece, i pazienti guariti e/o dimessi, che sono in totale 60.850 (in aumento di 489). Per quanto riguarda i decessi, nelle ultime 24 ore ne sono stati registrati 14, per un totale complessivo che è arrivato a 16.480 dall'inizio della pandemia. Un dato che, lo ricordiamo, riguarda solo le persone decedute che sono state sottoposte a tampone.

Gallera: dei positivi di oggi 128 hanno carica virale molto bassa

"Dei 242 nuovi positivi di oggi, 58 sono riferiti a tamponi eseguiti a seguito di test sierologico. Nel complesso, 128 casi odierni risultano ‘debolmente positivi' ovvero, come affermano gli esperti, con carica virale molto

bassa. Si tratta quindi di persone, nella maggior parte dei casi, clinicamente guarite, ma in attesa di una negativizzazione completa. Da rilevare inoltre un ulteriore calo di 10 pazienti nelle terapie intensive e di 106 pazienti nei reparti di degenza", così l'assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, in merito ai dati da Coronavirus relativi alla giornata di oggi.

I casi per provincia

Osservando i dati divisi per provincia emerge come Milano sia quella più colpita in termini assoluti con 23.966 casi (+61) di cui 10.190 (+16) a Milano città. La provincia di Bergamo registra 13.978 casi, (+69), quella di Brescia 15.353 (+16), quella di Como 4.023 (+5), quella di Cremona 6.565 (+6). In provincia di Lecco i casi totali sono 2.804 (+3), in provincia di Lodi 2.804 (+3) e in provincia di Mantova 3.424 (+5). Nella provincia di Monza e Brianza si registrano in totale 5.706 positivi (+43), in provincia di Pavia 5.514 (+20), in provincia di Sondrio 1.542 (+1) e in provincia di Varese 3.829 (+6). Altri 2.046 casi sono in fase di verifica.

Il consiglio regionale approva una mozione che cambia la strategia per tamponi

Intanto il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato una mozione bipartisan che attraverso cinque punti prevede un cambio di strategia fondamentale per rendere accessibile a più persone il test e con un costo più basso. Nello specifico nel documento si chiede di rendere gratuito il tampone effettuato dopo test sierologico positivo (oggi viene rimborsato solo se il tampone risulta positivo), previsto poi uno studio epidemiologico sugli over 65 condotto dal sistema sanitario regionale tramite test sierologici ed eventualmente tamponi. Il Consiglio regionale chiede anche di accertare, attraverso le Ats e i medici di medicina generale, che tutti i conviventi di persone segnalate Covid siano stati sottoposti a test sierologico e, se positivo, a successivo tampone nasofaringeo. La Regione dovrà indicare ai laboratori una tariffa standard per i test sierologici effettuati in via privata e prevedere procedure semplificate per le aziende ai fini di uno screening sui propri lavoratori, dando priorità alle aree maggiormente colpite.