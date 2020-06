Il bollettino relativo all'emergenza Coronavirus in Lombardia di oggi, giovedì 18 giugno. Nelle ultime 24 ore sono 216 i nuovi positivi (di cui 54 a seguito di test sierologico) su 11.475 tamponi effettuati. Il rapporto tra positivi e tamponi effettuati è pari al 1,9 per cento. Il totale dei contagiati dall'inizio della pandemia a oggi è arrivato a 92.518. In totale, in Lombardia, sono stati effettuati 929.356 tamponi. Diminuisce il numero degli attualmente positivi al Covid, ora pari a 14.647 (meno 325). Stabile il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva (sono 60, uno in più rispetto a ieri), mentre sono quasi 1.673 i pazienti ricoverati in ospedale, in calo di 123. Aumentano, invece, i pazienti guariti e/o dimessi, che sono in totale 61.355 (in aumento di 505). Per quanto riguarda i decessi, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 36 morti, per un totale complessivo che è arrivato a 16.516 dall'inizio della pandemia. Un dato che, lo ricordiamo, riguarda solo le persone decedute che sono state sottoposte a tampone.

Gallera: 54 casi da positività a test sierologico, 11 ospiti di Rsa e 5 sanitari

"Fra i positivi di oggi, 54 casi sono determinati da una positività al test sierologico, con una sintomatologia risalente ad oltre due settimane fa. Inoltre, 11 riguardano gli ospiti nelle Rsa e 5 gli operatori sanitari. Continua il calo dei pazienti ricoverati nei reparti di degenza ordinaria, mentre le terapie intensive registrano una situazione di stallo sostanziale", ha commentato l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera.

I casi per provincia

Osservando i dati divisi per provincia emerge come Milano sia quella più colpita in termini assoluti con 24.018 casi (+52) di cui 10.208 (+18) a Milano città. La provincia di Bergamo registra 14.033 casi, (+55), quella di Brescia 15.394 (+41), quella di Como 4.035 (+12), quella di Cremona 6.568 (+3). In provincia di Lecco i casi totali sono 2.808 (+4). Nessun nuovo caso in provincia di Lodi, stabile a 3.552 contagiati. In provincia di Mantova 3.425 (+1). Nella provincia di Monza e Brianza si registrano in totale 5.712 positivi (+6), in provincia di Pavia 5.526 (+12), in provincia di Sondrio 1.554 (+12) e in provincia di Varese 3.842 (+13). Altri 2.051 casi sono in fase di verifica.