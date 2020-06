Ecco il bollettino relativo all'emergenza Coronavirus in Lombardia di oggi, venerdì 26 giugno. Nelle ultime 24 ore sono 156 i nuovi positivi (di cui 51 a seguito di test sierologico e 72 debolmente positivi) su 14.101 tamponi effettuati. In totale, in Lombardia, sono stati effettuati 1.004.753 tamponi. Diminuisce di poco il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva (sono 47), mentre sono 501 i pazienti ricoverati in ospedale, in calo di 121. Aumenta il numero dei pazienti dimessi e/o guariti, che tocca quota 492, mentre per quanto riguarda i decessi, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 16 morti, per un totale complessivo che è arrivato a 16.624 dall'inizio della pandemia.

"I dati di oggi – spiega l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera – evidenziano un ulteriore importante calo dei pazienti ricoverati nei nostri ospedali, che si assestano a quota 501 rispetto ai 620 di ieri.

Dei 156 casi positivi di oggi, 72 evidenziano una positività ‘debole' e 51 sono riferiti a test sierologici". Fra i dati di oggi si segnala che è stato superato il milione di tamponi effettuati.

I casi per provincia

Osservando i dati divisi per provincia invece, Milano registra 33 nuovi casi, dei quali 10 a Milano città. La provincia di Bergamo registra 44 casi, quella di Brescia 27, quella di Como 9, quella di Cremona un nuovo caso. In provincia di Lecco i contagi registrati nelle ultime 24 ore sono 3. In provincia di Mantova 5, in quella di Monza e Brianza si registrano in totale 9 nuovi contagi, in provincia di Lodi 3 nuovi casi così come in quella di Pavia. Nella provincia di Varese, sono 8 i nuovi casi totali, mentre in quella di Sondrio sono 7.