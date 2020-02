Lombardia, i Nas smantellano associazione per delinquere di commercio illegale di anabolizzanti

I carabinieri dei Nas di Milano hanno fatto scattare procedimenti giudiziari per un numero non ancora definito di persone accusate di commercio illegale di sostanze dopanti e anabolizzanti. In particolare, sarebbe l’ormone della crescita il “prodotto” maggiormente trattato. L’operazione denominata “Solferino” – come comunicato dai carabinieri – tocca più regioni e si estende dalla Lombardia alla Campania. Le province interessante sono quelle di Milano, Pavia, Monza Brianza, Varese, Cremona, Torino, Lodi, Genova, Napoli e Salerno.