Comunicato il bollettino dell'emergenza Coronavirus in Lombardia di oggi, sabato 30 maggio, dove i casi confermati di contagio salgono a 88.758, con aumento di 221 rispetto a ieri, a fronte di 14.301 nuovi tamponi processati. Gli individui attualmente positivi sono 21.809 (meno 874).

Il bollettino di oggi sabato 30 maggio

Diminuiscono i pazienti ricoverati in ospedale, che sono ora 3.307, contro i 3.552 di ieri (meno 245), diminuiscono di un solo paziente i letti occupati in terapia intensiva, che sono 172. I guariti salgono di 1.028 in un giorno, arrivando a 50.870. Aumenta ancora anche il numero dei decessi, con 67 nuovi morti registrati in 24 ore, arrivano a 16.079 vittime. Il numero dei tamponi effettuati in Lombardia è arrivato a 741.447.

I contagi nelle province lombarde

La provincia più colpita della Lombardia resta quella di Milano, dove sono arrivati a 23.044 i casi accertati (+62), di cui 9.775 in città (+25). In provincia di Bergamo i contagi sono 13.323 (+21), mentre a Brescia sono 14.724 (+41). A Cremona i casi sono arrivati a 6.448 (+6), a Pavia 5.328 (+35), a Mantova 3.345 (+6), a Varese 3.594 (+4), a Como 3.840 (+3), a Lodi 3.468 (+10), a Sondrio 1.460 (+1), a Monza Brianza 5.514 (+4), e a Lecco 2.736 (+6).