in foto: (Archivio LaPresse)

Dal 23 aprile scorso, nelle province di Bergamo, Brescia, Lodi e Cremona, sono stati effettuati 17.278 test sierologici alle persone sottoposte alla quarantena fiduciaria domiciliare. Dalle analisi dei primi dati a disposizione, condotta dal professore Fausto Baldanti del San Matteo di Pavia, emerge che la stragrande maggioranza di coloro che sono rimasti a casa non sono entrati in contatto con il Coronavirus, non avendo sviluppato gli anticorpi al Covid.

Baldanti: Maggior parte dei cittadini potenzialmente suscettibile al contagio

Tali misure di contenimento hanno comunque "permesso di proteggere, tempestivamente e indipendentemente dal tampone, i contatti stretti di coloro che avevano contratto la malattia", afferma l'assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera in commento agli esiti disponibili. Il professor Baldanti ha poi aggiunto che "come immaginavamo, sembra che la circolazione del virus sia stata maggiore nella zona di Bergamo (Alzano e Nembro), mentre a Brescia, Cremona, Crema, Lodi e Codogno è stata meno intensa". La ripartenza e la fase 2 dell'emergenza dovrà dunque tener conto che, se questi esiti trovassero conferma con un campione più ampio, "la maggior parte dei cittadini è potenzialmente suscettibile" motivo per cui è obbligatorio osservare la maggiore prudenza possibile.

I risultati dei test sierologici nelle Ats territoriali

Ats Milano

527 soggetti in quarantena testati, di cui 211 positivi (40%) e 316 negativi (60%)

1.714 operatori sanitari testati, di cui 286 positivi (16,7%) e 1.428 negativi (83,3%)

Ats Bergamo

1.054 soggetti in quarantena testati, di cui 652 positivi (61,9%) e 363 negativi (34,4%)

884 operatori sanitari testati, di cui 212 positivi (24%), 655 negativi (74,1%) e 17 dubbi (1,9%)

Ats Brescia

617 soggetti in quarantena testati, di cui 272 positivi (44,1%), 325 negativi (48,8%) e 20 dubbi (3,2%)

8.093 operatori sanitari testati, di cui 903 positivi (11,2%), 7.102 negativi (87,8%) e 88 dubbi (1,1%)

Ats Valpadana

952 soggetti in quarantena testati, di cui 435 positivi (45,7%), 474 negativi (48,8%) e 43 dubbi (4,5%)

2.153 operatori sanitari testati, di cui 339 positivi (15,7%), 1.873 negativi (87%) e 60 dubbi (2,8%)

Ats Pavia

77 soggetti in quarantena testati, di cui 46 positivi (59,7%), 29 negativi (37,7%) e 2 dubbi (2,6%)

Irccs Policlinico San Matteo (test avviati ieri)

1.207 operatori sanitari testati, di cui 92 positivi (7,6%), 1.104 negativi (91,5%) e 11 dubbi (0,9%)

La Regione fa sapere che le Ats di Monza, Insubria e Montagna avvieranno solo nei prossimi giorni i test sierologici.