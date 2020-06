in foto: Immagine di repertorio

In Lombardia riaprono le case di riposo, che dopo più di tre mesi potranno ricevere nuovi ospiti, ma con nuove regole per evitare l'accesso di persone positive al coronavirus.

Gallera: Riapriamo le Rsa, accesso non consentito a positivi

"Oggi in Giunta andranno le nuove regole per le Rsa", ha anticipato l'assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, a margine del Consiglio regionale di oggi, "nessun positivo verrà collocato all'interno delle Rsa e verrà messo invece in una struttura sanitaria". L'assessore ha spiegato che la delibera prevede "regole molto precise".

Prima di accedere verranno fatti tampone e test sierologico

"A ciascun anziano che vuole entrare nelle Rsa verrà fatto a domicilio sia il tampone che il test sierologico" e a secondadell'esito sarà valutato il suo ingresso o meno nella residenza. In caso di positività al covid "verrà collocato in una struttura sanitaria in attesa che gestisca la situazione". La stessa procedura sarà prevista per gli ospiti che tornano nelle Rsa dopo degenze in ospedale per qualsiasi altro problema di salute. "Prima di rientrare si farà non solo una valutazione clinica, ma anche un tampone per capire se mantiene una condizione di negatività".

L'assessore: Delibera dell'8 marzo ha permesso di arginare la situazione

A chi gli chiedeva se con questa nuova delibera di fatto venga anche riconosciuto un errore da parte dalla Regione nella gestione della situazione nelle Rsa durante gli scorsi mesi di emergenza Covid, Gallera ha replicato: "La delibera dell'8 marzo aveva un approccio diverso" ed "è stata una delibera fondamentale che ci ha consentito di arginare la situazione e dare delle risposte perché ha trasformato tutti gli ospedali in ospedali Covid, ampliando i posti letto. Inoltre ha liberato posti letto per persone che altrimenti non sapevamo dove mettere e sarebbero rimaste al proprio domicilio, ne abbiamo collocati più di 3 mila in posti letto extra ospedalieri idonei a gestire pazienti con determinate caratteristiche".