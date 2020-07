Da oggi, venerdì 10 luglio, ripartono finalmente in Lombardia le attività riguardanti gli sport di contatto a livello amatoriale. Tra loro, il calcetto, appuntamento fisso settimanale di un'ampia fetta della popolazione italiana rimasta orfana della propria passione dallo scorso marzo. Come per gli altri sport, anche per il calcio a 5 ci sono regole ferree da seguire per evitare una nuova diffusione del contagio da Coronavirus. Ecco quali sono.

Le regole da seguire per giocare a calcetto

Almeno fino al 14 del mese, quindi per i prossimi quattro giorni, gli atleti che si recheranno al campo dovranno indossare una mascherina. L'ordinanza regionale obbliga infatti i lombardi a vestire il Dpi fino al prossimo martedì e, per il momento, non ci sono segnali che indichino un'ulteriore proroga. Al campo, poi, potranno accedere solamente dieci persone contemporaneamente, e solo previa misurazione della temperatura corporea. Chi risultasse avere 37.5 gradi o più, verrebbe rispedito a casa. Gli eventuali sostituti per i cambi dovranno attendere lontano dal rettangolo verde. Questo perché né a bordo campo, né sugli spalti del centro sportivo, potranno prendere posto individui estranei all'attività sportiva in corso. A partitella terminata, infine, resteranno chiusi gli spazi adibiti alle docce all'interno degli spogliatoi. Così facendo, gli atleti potranno cambiarsi degli indumenti sudati ma dovranno necessariamente lavarsi ognuno a casa propria. Infine, per tutti coloro che gestiscono centri sportivi, sarà obbligatorio procedere immediatamente dopo la fine della partita con la pulizia e l'igienizzazione del campo da gioco per poter accogliere le due nuove squadre che si affronteranno nell'ora successiva.