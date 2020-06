c

Pubblicato il bollettino relativo all'emergenza Coronavirus in Lombardia di oggi, mercoledì 10 giugno. Il totale dei casi positivi dall’inizio della pandemia a oggi è arrivato a 90.680 con 99 nuovi casi nelle ultime 24 ore sui 9.305 tamponi effettuati, per un rapporto positivi/tamponi del 1,1 per cento. In totale, in Lombardia, sono stati effettuati 845.618 tamponi. Diminuisce il numero degli attualmente positivi al Covid, ora pari a 17.857 (meno 440), mentre aumenta il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva (sono 98, due in meno rispetto a ieri). In calo anche i pazienti ricoverati in ospedale (sono 2.565, in diminuzione di 95). Aumentano, parallelamente, i pazienti guariti e/o dimessi (507 in più, per un totale di 56.474). Per quanto riguarda i decessi, nelle ultime 24 ore ne sono stati registrati 32 in più, per un totale complessivo che è ormai arrivato a 16.349 dall'inizio della pandemia, almeno per ciò che riguarda i dati ufficiali.

I contagi nelle province lombarde

La provincia più colpita della Lombardia resta quella di Milano, dove sono arrivati a 23.510 (+27) i casi. A Milano città si sono registrati finora 9.984 casi, in aumento di 10. Per quanto riguarda le altre province, a Bergamo si son toccati i 13.671 casi (in aumento di 10), mentre nella vicina Brescia i contagi totali sono 15.106 (in aumento di 12). A Como i casi di Covid sono arrivati a 3.953 (incremento di 7), a Cremona 6.520 (incremento di 15), a Lecco 2.771 (in aumento di 1) e a Lodi 3.515 (più 4). Nella provincia di Mantova i contagi certificati hanno toccato quota 3.396 (incremento di 2), in quella di Monza e Brianza 5.593 (più 2), a Pavia 5.429 (più 6) e a Varese 3.724 (in aumento di 10). Nessun nuovo caso registrato in provincia di Sondrio, dove in totale i contagi sono 1.499.