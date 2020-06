Il bollettino relativo all'emergenza Coronavirus in Lombardia di oggi, lunedì 29 giugno. Nelle ultime 24 ore sono 78 i nuovi positivi (di cui 21 a seguito di test sierologico e 28 debolmente positivi) su 7.991 tamponi effettuati. In totale, in Lombardia, sono stati effettuati 1.030.431 tamponi. Resta stabile il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva (sono 43, come ieri), mentre sono 321 i pazienti ricoverati in ospedale, in calo di 2 persone. I pazienti guariti in totale sono 63.908, quelli dimessi 2.468. Per quanto riguarda i decessi, nell'ultimo giorno si è registrato un solo morto. Il totale complessivo dei morti per Covid-19 in Lombardia è arrivato a 16.640 dall'inizio della pandemia, almeno per quanto riguarda i dati ufficiali.

I casi per provincia

Per quanto riguarda i dati divisi per provincia, zero nuovi positivi sono stati registrati a Como, Lodi, Pavia e Sondrio. Nella provincia di Milano si segnalano 36 nuovi casi, dei quali 18 a Milano città (ieri erano stati quattro). La provincia di Bergamo registra 13 casi in più, quella di Brescia 9, quella di Cremona 2 nuovi casi. In provincia di Lecco nelle ultime 24 ore sono stati registrati 2 contagi. In provincia di Mantova 3, in quella di Monza e Brianza si registrano 3 nuovi contagi. Nella provincia di Varese sono 5 i nuovi casi registrati.

Obbligo di mascherina fino alla metà di luglio

In Lombardia sarà ancora obbligatorio indossare le mascherine o altri indumenti, come foulard, per proteggersi naso e bocca anche all’aperto. Il governatore Attilio Fontana dovrebbe a breve emettere una nuova ordinanza per prolungare l’obbligo, in scadenza il 30 giugno, fino alla metà di luglio.