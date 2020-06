Il bollettino relativo all'emergenza Coronavirus in Lombardia di oggi, lunedì 22 giugno. Nelle ultime 24 ore sono 143 i nuovi positivi (di cui 83 debolmente positivi e 64 a seguito di test sierologico) su 7.776 tamponi effettuati. Il rapporto tra positivi e tamponi effettuati è pari all'1,8 per cento. Il totale dei contagiati dall'inizio della pandemia a oggi è arrivato a 93.111. In totale, in Lombardia, sono stati effettuati 964.735 tamponi. Diminuisce il numero degli attualmente positivi al Covid, ora pari a 13.638 (meno 205). Stabile il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva (sono 51, due in meno di ieri), mentre sono 1.047 i pazienti ricoverati in ospedale, in calo di 213. Aumentano, invece, i pazienti guariti e/o dimessi, che sono in totale 62.900 (in aumento di 345). Per quanto riguarda i decessi, nelle ultime 24 ore sono stati registrati tre morti, per un totale complessivo che è arrivato a 16.573 dall'inizio della pandemia.

Gallera: Notizie sostanzialmente positive

"Anche oggi possiamo commentare notizie sostanzialmente positive. In particolare continuano a diminuire i numeri dei ricoverati e dei dimessi", ha dichiarato l'assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera. "Da specificare anche che 2 casi riguardano operatori socio-sanitari e 5 gli ospiti delle Rsa. I decessi, infine, sono tre".

I casi per provincia

Osservando i dati divisi per provincia emerge come Milano sia quella più colpita in termini assoluti con 24.184 casi (+23) di cui 10.289 (+15) a Milano città. La provincia di Bergamo registra 14.171 casi (+51), quella di Brescia 15.499 (+20), quella di Como 4.066 (+13), quella di Cremona 6.585 (+8). In provincia di Lecco i casi totali sono invariati, 2.817. In provincia di Mantova 3.445 (+1), in quella di Monza e Brianza si registrano in totale 5.736 positivi (+5), in provincia di Sondrio 1.568 (+1) e in provincia di Varese 3.875 (+18). Nella provincia di Lodi sono 3.558 in totale (+1). Nessun caso in quella di Pavia, 5.736 in totale. Altri 2.065 casi sono in fase di verifica.

Studio San Matteo di Pavia: Solo 3 per cento dei debolmente positivi è infettivo

Uno studio coordinato dall’Irccs San Matteo di Pavia ha dimostrato che tra i pazienti clinicamente guariti dal coronavirus, ma che risultano ancora “debolmente positivi” al tampone, la carica virale sarebbe molto bassa tanto che solo il 3 per cento dei soggetti è in grado di infettare altre persone. In questi casi il virus sarebbe “principalmente non infettante” e quella rilevata dal tampone è una “degradazione del materiale presente”, ha spietato Fausto Baldanti, responsabile del laboratorio di virologia molecolare del Policlinico San Matteo