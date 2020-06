Il bollettino relativo all'emergenza Coronavirus in Lombardia di oggi, domenica 21 giugno. Nelle ultime 24 ore sono 128 i nuovi positivi (di cui 53 a seguito di test sierologico) su 7.825 tamponi effettuati. Il rapporto tra positivi e tamponi effettuati è pari all'1,6 per cento. Il totale dei contagiati dall'inizio della pandemia a oggi è arrivato a 92.968. In totale, in Lombardia, sono stati effettuati 956.959 tamponi. Diminuisce il numero degli attualmente positivi al Covid, ora pari a 13.843 (meno 68). Stabile il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva (sono 53, uno in meno di ieri), mentre sono 1.260 i pazienti ricoverati in ospedale, in calo di 141. Aumentano, invece, i pazienti guariti e/o dimessi, che sono in totale 62.555 (in aumento di 183). Per quanto riguarda i decessi, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 13 morti, per un totale complessivo che è arrivato a 16.570 dall'inizio della pandemia.

Gallera: su 128 casi, 53 da tamponi e 51 sono debolmente positivi

"Su 128 casi positivi registrati oggi, 53 derivano da tampone a seguito di positività al test sierologico. Mentre 51 risultano debolmente positivi. Notizie incoraggianti arrivano dal numero dei pazienti ricoverati, comunicato dal coordinamento della rete ospedaliera lombarda", ha commentato l'assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera.

I casi per provincia

Osservando i dati divisi per provincia emerge come Milano sia quella più colpita in termini assoluti con 24.161 casi (+31) di cui 10.274 (+18) a Milano città. La provincia di Bergamo registra 14.120 casi (+24), quella di Brescia 15.479 (+37), quella di Como 4.053 (+2), quella di Cremona 6.577 (+1). In provincia di Lecco i casi totali sono 2.817 (+2). In provincia di Mantova 3.444 (+4), in quella di Monza e Brianza si registrano in totale 5.731 positivi (+4), in provincia di Sondrio 1.567 (+4) e in provincia di Varese 3.857 (+3). Nella provincia di Lodi sono 3.557 in totale (+ 3) e in quella di Pavia 5.542 (+9). Altri 2.063 casi sono in fase di verifica.