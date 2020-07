Comunicato il bollettino relativo all'emergenza Coronavirus in Lombardia di oggi, domenica 5 luglio. Nelle ultime 24 ore sono 98 i nuovi positivi (di cui 43 a seguito di test sierologico e 20 debolmente positivi) su 8.772 tamponi effettuati. In totale, in Lombardia, sono stati effettuati 1.083.105 tamponi. Stabile il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva (sono 36) così come quello dei pazienti ricoverati in ospedale (230 persone, uno in meno rispetto a ieri). I pazienti guariti in totale sono 65.997, quelli dimessi 2.277: un incremento di 73 unità registratosi nelle ultime 24 ore. Per quanto riguarda i decessi, nell'ultimo giorno si sono registrati 6 morti. Il totale complessivo delle persone scomparse a causa del Covid-19 in Lombardia è arrivato a 16.697 dall'inizio della pandemia, almeno per quanto riguarda i dati ufficiali.

I casi per provincia in Lombardia

Per quanto riguarda i dati divisi per provincia, in quella di Milano si segnalano 16 nuovi casi, dei quali 7 a Milano città. La provincia di Bergamo registra 33 casi in più, quella di Brescia 6, quella di Cremona 5 nuovi casi. In provincia di Lecco nelle ultime 24 ore si è registrata una nuova positività, mentre in provincia di Mantova 17. In quella di Monza e Brianza si registrano 5 nuovi contagi, a Como 5. A Sondrio non ci sono nuovi casi, mentre a Lodi sono 2 i nuovi positivi. Tre nuovi casi nelle province di Pavia e Varese.