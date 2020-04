Il bollettino di oggi, lunedì 27 aprile, sull'emergenza Coronavirus in Lombardia. I casi ufficiali sono 73.479, in aumento di 590 rispetto ai 72.889 di ieri. I pazienti ricoverati in ospedale con sintomi sono 7.525 (meno 956 rispetto a ieri, quando erano 8.481). Le persone nei reparti di terapia intensiva sono 680, in calo di 26 rispetto ai 706 di ieri. Il numero dei pazienti dimessi, che conta anche coloro che hanno effettuato almeno un passaggio in ospedale, aumenta e arriva a quota 48.471 contro i 47.062 di ieri. Si registrano purtroppo ancora molti decessi: le persone decedute per Covid-19 dall'inizio della pandemia sono 13.449 in aumento di 124 morti nelle ultime 24 ore. I decessi tornano a salire dopo il forte calo di ieri, quando l'incremento delle vittime ha toccato il minimo dal 7 marzo. Il totale dei tamponi effettuati in Lombardia è arrivato a 342.850, con un incremento di 5.053 rispetto a ieri. "Rispetto al 3 aprile abbiamo più che dimezzato le terapie intensive, eravamo a circa 1.400", ha sottolineato il vicepresidente della Regione Lombardia, Fabrizio Sala. "Per la prima volta scendiamo sotto gli 8 mila ricoverati".

I casi nelle province lombarde: nessun nuovo caso a Sondrio

La provincia più colpita della Lombardia è sempre quella di Milano, dove sono arrivati a 18.559 i casi accertati (+188), di cui 7.867 in città (+79). In provincia di Brescia i contagi sono 12.599 (+35), mentre a Bergamo sono 11.150 (+37). A Cremona i casi sono arrivati a 5.971 (+5), nella provincia di Monza Brianza 4.516 (+39), a Pavia 4.129 (+85), a Mantova 3.123 (+18), a Varese 2.496 (+29), a Como 3.076 (+51), a Lodi 2.936 (+10), a Lecco 2.230 (+53) . Nessun nuovo caso registrato nella provincia di Sondrio, dove il totale resta fermo a 1.132 casi.

Fabrizio Sala: Forte calo degli utenti della app che denunciano sintomi

"Gli utenti che rispondono al questionario della app regionale denunciando sintomi sono calati fortemente dal 6 al 24 aprile", ha spiegato Fabrizio Sala. "Durante la fase due avere il monitoraggio della situazione sarà estremamente importante per capire se il rischio sta aumentando o diminuendo".