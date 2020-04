Nel consueto bollettino dell'emergenza coronavirus in Lombardia, anche oggi, domenica 19 aprile, sono stati diffusi i dati sui contagi nella Regione. Sono 66.236 i casi positivi di Covid-19 accertati, con un incremento di 855 rispetto a ieri quando ne erano 65.381. I pazienti ricoverati in ospedale con sintomi sono 10.342 in aumento di 300 casi rispetto al precedente aggiornamento. Scende ancora il numero delle persone curate in terapia intensiva: sono 922, in totale, in calo di 25 unità. Il numero dei dimessi arriva a quota 42.759. Il bilancio dei decessi sale a 12.213, con un aumento di 163 morti in 24 ore. In totale sono stati effettuati 264.155 tamponi (8.824).

I casi nelle province lombarde

La provincia più colpita della Lombardia è sempre quella di Milano, dove sono arrivati a 15.5825 i casi accertati (+279), di cui 6.549 in città (+128). In provincia di Brescia i contagi sono 11.946 (+188), mentre a Bergamo sono 10.689 (+60). A Cremona i casi sono arrivati a 5.417 (+10), nella provincia di Monza Brianza 4.098 (+56), a Pavia 3.582 (+46), a Mantova 2.905 (+42), a Varese 2.158 (+52), a Como 2.488 (+49), a Lodi 2.724 (+10), a Lecco 2.072 (+42) e a Sondrio 956 (+19).

"Sono sei milioni e mezzo le mascherine distribuite finora ai cittadini della Lombardia – ha fatto sapere in conferenza stampa l'assessore lombardo al Territorio e alla Protezione Civile – mentre il prossimo passaggio sarà la fornitura di camici per il personale medico degli ospedali.

Chiude una terapia intensiva al Niguarda per assenza di pazienti

È di questa mattina la buona notizia che giunge dall'ospedale Niguarda di Milano dove uno dei cinque reparti di terapia intensiva allestiti per fronteggiare l'emergenza Coronavirus è stato chiuso perché non ci sono più pazienti: 27 i posti letto che ora risultano vuoti e che "fino a pochi giorni fa avevano accolto pazienti in condizioni gravissime a causa del virus, ma adesso sono vuoti", hanno scritto dall'ospedale, pubblicando un video con medici e infermieri in festa.