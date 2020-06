Nuovo bollettino relativo all'emergenza Coronavirus in Lombardia aggiornato ad oggi, martedì 16 giugno. Nelle ultime 24 ore sono 143 i nuovi positivi (di cui 54 a seguito di test sierologici) su 7.044 tamponi effettuati. Diminuisce rispetto a ieri il rapporto tra positivi e tamponi effettuati, pari al 2 per cento. Il totale dei contagiati dall'inizio della pandemia a oggi è arrivato a 92.060. In totale, in Lombardia, sono stati effettuati 906.322 tamponi. Diminuisce il numero degli attualmente positivi al Covid, ora pari a 15.233 (meno 743). Cala il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva (sono 69, meno 25 rispetto a ieri), mentre sono quasi 1.902 i pazienti in meno ricoverati in ospedale. Aumentano, invece, i pazienti guariti e/o dimessi, che sono in totale 877. Per quanto riguarda i decessi, nelle ultime 24 ore ne sono stati registrati 9, per un totale complessivo che è arrivato a 16.466 dall'inizio della pandemia. Un dato che, lo ricordiamo, riguarda solo le persone decedute che sono state sottoposte a tampone.

Gallera: Significativa la riduzione delle terapie intensive

"È importante sottolineare che dei 143 positivi segnalati oggi un numero rilevante si riferisce a infezioni di vecchia data – ha spiegato l'assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera – nello specifico 54 sono da attribuire allo screening sierologico regionale (di cui 18 risultati ‘debolmente positivi’). Allo stesso modo altri 24 casi sono stati riscontrati ‘debolmente positivi' su test effettuati dietro segnalazioni di medici di famiglia, Ats e ospedali, a cittadini e ospiti di Rsa, segno di un finale di coda dell'infezione. Molto significativo, inoltre, il dato dei ricoverati in terapia intensiva che diminuisce di ben 25 pazienti”.

I casi per provincia

Osservando i dati divisi per provincia emerge come Milano sia quella più colpita in termini assoluti con 23.905 casi (+42) di cui 10.174 (+18) a Milano città. La provincia di Bergamo registra 13.909 casi, (+12), quella di Brescia 15.337 (+11), quella di Como 4.018 (+10), quella di Cremona 6.559 (+3). In provincia di Lecco i casi totali sono 2.801 (nessun aumento rispetto a ieri), in provincia di Lodi 3.549 (+8) e in provincia di Mantova 3.419 (+12). Nella provincia di Monza e Brianza si registrano in totale 5.663 positivi (+7), in provincia di Pavia 5.494 (+6), in provincia di Sondrio 1.541 (+1) e in provincia di Varese 3.823 (+22). Altri 2.042 casi sono in fase di verifica.