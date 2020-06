Diramato il bollettino relativo all'emergenza Coronavirus in Lombardia di oggi, domenica 7 giugno. Il totale dei casi positivi dall’inizio della pandemia a oggi è arrivato a 90.195 con 125 nuovi casi nelle ultime 24 ore sui 8.005 tamponi effettuati, per un rapporto positivi/tamponi dell'1,6 per cento, il più basso dall'inizio dell'epidemia. In totale i tamponi effettuati in Lombardia ammontano a 821.977. Diminuisce il numero degli attualmente positivi al virus, ora pari a 19.420 (meno 79). In calo i pazienti ricoverati in terapia intensiva (sono 107, 3in meno rispetto a ieri), e quelli ricoverati con sintomi più lievi in ospedale (sono 2.801, in diminuzione di 39). In aumento il numero di pazienti guariti e/o dimessi (183 in più, per un totale di 54.505). Per quanto riguarda i decessi, sono 21 i morti registrati da ieri per un totale complessivo che è ormai arrivato a 16.270 dall'inizio della pandemia, almeno per ciò che riguarda i dati ufficiali.

I contagi nelle province lombarde

La provincia più colpita della Lombardia resta quella di Milano, dove sono arrivati a 23.408 (+43) i casi. A Milano città si sono registrati finora 9.942 casi, in aumento di 23. Per quanto riguarda le altre province: a Bergamo 13.558 casi (in aumento di 7), a Brescia 15.007 ( in aumento di 19), a Como 3.922 (incremento di 1), a Cremona 6.495 (incremento di 6), a Lecco 2.766 (come nel giorno precedente), a Lodi 3.500 (più 2), a Mantova 3.388 (senza nessun aumento registrato), a Monza e Brianza 5.573 (più 2), a Pavia 5.416 (più 12) e a Varese 3.693 (in aumento di 19). Sono 7 i nuovi casi registrati in provincia di Sondrio, dove in totale i contagi sono 1.488. Altri 1.981 casi sono in fase di verifica.