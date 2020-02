in foto: I tre cuccioli ritrovati a Lodi (foto: polizia di Stato)

Un salvataggio che renderà felici gli amanti degli animali. Tre cuccioli di cane di circa due mesi ciascuno sono stati ritrovati dalla polizia in buone condizioni di salute nel pomeriggio di domenica 2 febbraio. È stato possibile soccorrerli grazie alla segnalazione di un passante, che si è imbattuto per caso nella scatola contenente i tre cagnolini, due maschi e una femmina. Il ritrovamento è avvenuto a Lodi, in largo Marinai d'Italia e l'ipotesi più accreditata al momento è quella dell'abbandono.

I tre cuccioli affidati alle cure di un'associazione

Dopo il ritrovamento da parte delle volanti della questura di Lodi, i tre cuccioli di cane sono stati trasferiti al centro A.di.ca, un'associazione per la cura del cane con sede in via Cavalieri di Vittorio Veneto a Lodi, che da oltre trent'anni opera sul territorio lodigiano con lo scopo di assicurare rifugio, assistenza e cure a cani abbandonati, maltrattati o provenienti da varie situazioni di disagio. Al momento i tre cuccioli si trovano all'interno del centro, in attesa che venga trovata loro una nuova famiglia in grado di amarli per davvero. Sulla pagina Facebook di A.di.ca. è apparso un post che invita chiunque fosse interessato ad adottare uno dei tre cuccioli a rivolgersi al numero telefonico 037197035 oppure direttamente all'indirizzo di posta elettronica adozioni@adica.org. Chissà invece se verranno mai rintracciati coloro che hanno abbandonato i cagnolini per strada: un reato per il quale le sanzioni sono regolate dall'articolo 727 del codice penale, che parla di multe fino a diecimila euro e il rischio arresto.