Un detenuto di 22 anni, di nazionalità marocchina, è evaso nel pomeriggio di ieri – sabato 5 maggio – dal carcere di Lodi durante l'ora d'aria. Secondo quanto ricostruito finora il giovane è riuscito a scavalcare il muro di cinta dell'istituto penitenziario di via Francesco Cagnola, senza farsi vedere. Solo in un secondo momento la polizia penitenziaria si è resa conto che il 22enne mancava all'appello, facendo scattare l'allarme e le ricerche.

Intanto il ragazzo, noto alle forze dell'ordine come spacciatore di stupefacenti, è riuscito a far perdere le proprie tracce. Le forze dell'ordine stanno passando al setaccio tutta la provincia, nella convinzione che il pusher non si sia allontanato troppo dalla zona. Il fuggiasco era entrato in carcere lo scorso 24 aprile, arrestato dai carabinieri di San Giuliano Milanese, che hanno dato esecuzione a due diversi ordini di carcerazione emessi a suo carico lo scorso anno dal tribunale di Lodi.