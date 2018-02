in foto: (Immagine di repertorio)

Un grave incidente è avvenuto nella tardo pomeriggio di ieri – giovedì 15 febbraio – a San Martino in Strada, comune in provincia di Lodi. Qui, attorno alle 17.30, sulla strada che va da Cavenago a San Martino, si sono scontrati un furgone e un'auto. Fatale l'impatto per il giovane di 20 anni che si trovava in sella alla sua bici: sbalzato sull'asfalto è stato soccorso e trasportato d'urgenza all'ospedale Maggiore di Lodi, dove purtroppo è deceduto per le gravi ferite riportate.

Yussouf Dindane – questo il nome della vittima secondo quanto ricostruito da il Giorno – è un giovane migrante nordafricano residente in un centro per residenti asilo della zona. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente, sul posto oltre il personale sanitario anche la polizia stradale che ha condotto i rilievi del caso per stabilire la dinamica di quanto accaduto ed eventuali responsabilità. Illeso ma sotto choc il conducente del Fiat Ducato coinvolto nel sinistro.