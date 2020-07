in foto: Giorgio Medaglia (foto da Il Cittadino di Lodi)

A Lodi si cerca Giorgio Medaglia, un ragazzo di 34 anni scomparso da casa nella notte tra domenica e lunedì scorsi e che da allora non ha più dato sue notizie. Secondo quanto riportato da Il Cittadino di Lodi, la madre, che vive con lui in zona Albarola, si è alzata in piena notte e si è accorta che non era a letto. Immediatamente ha chiesto aiuto alle forze dell'ordine

Ansia a Lodi per la scomparsa di Giorgio Medaglia, 34 anni

La famiglia è preoccupata perché il giovane, che è in cura al Centro psicosociale di Lodi, deve assumere tutte le sere un farmaco e a sua salute potrebbe essere in pericolo. I carabinieri lo stanno cercando da alcuni giorni e hanno trovato lo scooter e gli effetti personale di Giorgio nei pressi di un supermercato. "Giorgio è un ragazzo molto buono" ha spiegato al quotidiano lodigiano la mamma Ombretta Meriggi. Il giovane avrebbe iniziato a breve un lavoro proprio all'interno del Cps che frequentava.

L'invito da parte delle forze dell'ordine che stanno svolgendo le ricerche, rivolto a chiunque avesse informazioni utili per ritrovare Giorgio, è di contattare direttamente il 112.