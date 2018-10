Non c'è pace per il servizio di mensa scolastica a Lodi. Mentre proseguono le polemiche sul regolamento della giunta leghista guidata dalla sindaca Sara Casanova, che ha creato problemi a molte famiglie extracomunitarie rendendo impossibile per i loro figli accedere alle mense, oggi lunedì 22 ottobre si profila un nuovo problema all'orizzonte. Le mense scolastiche di asili e scuole primarie resteranno infatti chiuse per lo sciopero delle cuoche, che durerà dalla mattina fino alle 16. La manifestazione, che coinvolgerà circa duemila studenti, è stata voluta come forma di protesta nei confronti della cooperativa Serenissima di Vicenza, che ha da poco rilevato il servizio della refezione scolastica.

Le cuoche chiedono, di fatto, di poter avere lo stesso trattamento ricevuto negli anni scorsi, soprattutto il pagamento delle festività. Nella loro protesta sono appoggiate dai sindacati Cgil, Uil e Usb, che si sono seduti per due volte assieme all'azienda e al Comune a un tavolo in prefettura, senza però che si sia riusciti a trovare una soluzione alla vertenza. Il risultato è che, almeno per oggi, tutti gli alunni coinvolti dovranno accontentarsi di mangiare a pranzo due panini, un succo di frutta, frutta e acqua: consumeranno il loro pasto in classe, senza accedere alla mensa. Tutti i genitori sono stati informati due giorni fa dello sciopero, tramite sms.