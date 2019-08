Un vasto incendio è divampato nella notte in un capannone di rifiuti a Codogno, in provincia di Lodi. Le fiamme hanno avvolto poco prima di mezzanotte la struttura che conteneva carta e cartone, autocarri e mezzi d'opera, pneumatici, vernici, solventi chimici e altro materiale vario.

Vasto incendio in un capannone di rifiuti a Codogno: in azione i vigili del fuoco

Sul posto, nel polo industriale della Triulza nei pressi della statale 9 via Emilia, sono al lavoro i vigili del fuoco con squadre provenienti da Lodi, Casalpusterlengo, Piacenza, Cremona e Milano. Da otto ore gli idranti sono in azione per spegnere il rogo, che all'arrivo dei pompieri si era già esteso a tutto il capannone.

Sul posto i carabinieri e i tecnici dell'agenzia Arpa

Sono in corso accertamenti per cercare di stabilire la causa dell'incendio. Sul posto, oltre ai carabinieri di Lodi, sono arrivati anche i tecnici del'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente.