Un operatore sanitario su cinque positivo al coronavirus senza aver mai avuto i sintomi. È l'indicazione arrivata dai test sierologici a tappeto eseguiti all'ospedale di Lodi, la provincia epicentro del primo focolaio italiano. Dopo due mesi in trincea con centinaia di malati in gravi condizioni, ora che la situazione è tornata sotto controllo, il presidio sanitario lodigiano è il primo in Lombardia ad avere completato le analisi su tutti i dipendenti, 2.243,

Come riportato dal Corriere della Sera, esiste una discrepanza tra i risultati dei tamponi eseguiti sui sanitari che avevano sintomi della malattia e i test a cui tutti sono stati sottoposti. I medici e gli infermieri con un tampone positivo sono 296. Quelli che hanno gli anticorpi (che rivelano il contagio avvenuto o in corso) sono invece 373. Ne risulta che 77 lavoratori dell'ospedale sono stati infettati senza saperlo. Un risultato che fa sorgere dubbi sul numero di operatori malati che hanno continuato ad andare in corsia rischiando inconsapevolmente di diffondere il contagio.

I risultati dei primi 33mila test sierologici in Lombardia

Regione Lombardia ha diffuso qualche giorno fa i risultati dei primi 33mila test sierologici effettuati tra operatori sanitari e persone in quarantena. Il dato più significativo rispetto alle persone entrate in contatto con il virus arriva dalla provincia di Bergamo, dove 6 persone in quarantena su 10 sono positive. Tra medici e infermieri bergamaschi invece su 4.609 test i positivi sono 1.110 (24,1%), 3.391 i negativi (73,6%). Nel territorio dell'Ats di Milano tra gli operatori sanitari 2.343 sono stati sottoposti ai test, di cui 373 positivi (15.9%) e 1933 negativi (82,5%). Un tasso di pazienti con gli anticorpi prossimo al cinquanta per cento si rileva a Brescia, dove su 937 soggetti in quarantena i positivi sono 504 (53,8%) e i negativi 418 (44,6%). Tra gli operatori sanitari, su 8.093 sono positivi 903 (11,2%), negativi 7.102 (87,8%). Per quanto riguarda l‘Ats Valpadana (che copre le province di Cremona e Mantova) su 2.161 persone in quarantena i positivi sono 1.016 positivi (47%), 1.065 negativi (49,3%).