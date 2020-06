in foto: immagine di repertorio

Una lite tra vicini di casa per il parcheggio condominiale è degenerata a Lodi in una grottesca "rimozione forzata" da parte di uno dei due contendenti, che di notte ha agganciato con un cavo l'auto del rivale e l'ha trainata per due chilometri, finendo per schiantarla contro un muro.

È successo qualche giorno fa a Lodi. La vittima una mattina non ha più trovato la propria auto sotto casa e ne ha denunciato la scomparsa. È stato quindi informato che il veicolo si trovava distrutto a un paio di chilometri di distanza. L'indagine della polizia ha durata solo poche ore. Gli agenti intervenuti sul posto hanno notto che l'auto ritrovata non era stata aperta in alcun modo. Un dettaglio che ha portato a escludere l'ipotesi di un furto.

A questo punto il proprietario dell'automobile ha ripensato ai litigi continui con il vicino di casa, con il quale si contendeva da tempo un posteggio comune del condominio. Dopo qualche domanda la vittima ha quindi riferito ai poliziotti dei tanti scontri con l'uomo, un 43enne finora incensurato.

43enne denunciato per violenza privata e danneggiamenti

A quel punto è stato semplice per la polizia ricostruire l'accaduto. L'uomo, di notte, ha agganciato con una fune la vettura e ha cominciato a trascinarla lungo una strada secondaria, per fortuna poco trafficata, che porta in mezzo ai campi della bassa. Nel corso dell'operazione però, prima di arrivare in campagna, la fune si è spezzata e l'auto ha sbattuto contro un muro. Lo schianto ha provocato danni a una ruota e a una fiancata. Quindi il ‘rimorchiatore' ha abbandonato il veicolo distrutto ed è fuggito. Dopo la scoperta, è stato denunciato per violenza privata e danneggiamenti.