Lodi, la polizia blocca il pullman di una gita scolastica: il conducente era ubriaco

Il conducente di un pullman in partenza per una gita scolastica è risultato positivo all’alcol test: è stato rilevato un tasso di 1,79 g/l, il triplo dello 0,5 ammesso per agli automobilisti per condurre le macchine. In più il codice della strada impone per i conducenti professionali un tasso alcolico pari a zero. I circa quaranta studenti a bordo del mezzo erano in partenza per Genova.