Due incidenti nella notte nel Lodigiano. Poco prima delle 23 di ieri quattro persone sono rimaste coinvolte nello scontro tra quattro automobili, una delle quali si era ribaltata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che hanno soccorso i feriti e li hanno trasportati all'ospedale di Lodi. Si tratta di un ragazzo di 23 anni, una donna di 47, un uomo di 54 e un donna di 80 anni, tutti in codice verde e in condizioni non gravi. Un altro intervento dei pompieri è scattato attorno alle 03.45 a San Rocco al Porto, lungo la strada provinciale 145 dove una vettura è andata a fuoco. Allertati anche i carabinieri della compagnia di Codogno e un mezzo del 118. Le persone coinvolte non hanno avuto bisogno del trasporto in ospedale.

Cinque persone sono rimaste ferite, tra cui un bimbo di un anno, in un altro incidente stradale avvenuto nella serata di ieri a Pioltello, nell'hinterland di Milano, sulla strada provinciale Rivoltana. Coinvolti tre mezzi. È successo attorno alle 22 di lunedì 3 febbraio. Stando alla ricostruzione delle forze dell'ordine, un'auto si è fermata per soccorrere gli automobilisti a bordo di un'altra vettura che era rimasta in panne. Dopo pochi istanti però è sopraggiunto un furgone che non ha visto i mezzi fermi e li ha colpiti, ribaltandosi poi su un fianco.