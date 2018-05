Ogni giorno scassinava le macchinette delle merendine dell'istituto Volta di Lodi e si intascava l'incasso, monete per un importo complessivo di circa 20-30 euro. Non era un ‘ladro di merendine', ma un ex studente della scuola che vera in difficoltà economiche. Già conosciuto alle forze dell'ordine a causa di denunce per porto abusivo d'armi, coltelli in particolare, e possesso di stupefacenti. Il ragazzo, un 26enne residente a Lodi, è stato inchiodato grazie ad alcune telecamere di sicurezza e allarmi installati nell'istituto dalle forze dell'ordine.

Ha raccontato al quotidiano Il Giorno la preside dell'istituto, la professoressa Luciana Tonarelli: