Lodi, alla guida di un ultraleggero precipita nei campi: grave 58enne di Milano

Un grave incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri a Cornegliano Laudense, in provincia di Lodi, dove un uomo di 58 anni è precipitato mentre pilotava un aereo ultraleggero. Soccorso e trasportato in elicottero in ospedale, le sue condizioni sono gravi ma non è in pericolo di vita.