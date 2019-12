Un uomo di 56 anni è stato aggredito a martellate a Lodi da un vicino di casa nella giornata di domenica 22 dicembre ed è ricoverato in ospedale in gravi condizioni. L'uomo, di origine sudamericana, è stato colpito ripetutamente con un martello in mezzo alla strada da un 40enne romeno, suo vicino di casa, al culmine di una lite. L'episodio è avvenuto nei pressi del palazzo di giustizia di Lodi, tra piazzale Tre Agosto e corso Ettore Archinti.

Lodi, aggredito in strada a colpi di martello: grave un 56enne

Le persone che hanno assistito alla scena hanno subito dato l'allarme, arrivato alle 12.47. Sul posto sono state inviate un'ambulanza e un'automedica. Il 56enne è stato soccorso sul posto e trasportato al policlinico San Matteo di Pavia, dove è arrivato attorno alle 14.20 in stato di incoscienza e con vari traumi. Le sue condizioni sono gravi anche se non sarebbe in pericolo immediato di vita. La polizia ha fermato poco distante dal luogo dell'attacco l'uomo di nazionalità romena, che è stato portato in Questura e sottoposto a interrogatorio.

Arrestato l'aggressore: ha confessato

In serata ha confessato ed è scattato l'arresto: la convalida è prevista per domani. I contorni del violento episodio restano tutti da chiarire. Gli agenti indagano sulle relazioni tra i due uomini per comprendere quale possa essere stato il movente della lite e hanno effettuato i rilievi del caso, per ricostruire la dinamica esatta di quanto avvenuto. Ulteriori elementi sulla vicenda potrebbero arrivare dalle immagini delle telecamere di sorveglianza della zona e dal racconto dei testimoni presenti.